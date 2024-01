Michiel Mouris doet mee aan WK veldrijden

De Ronde Venen – Zondag 4 februari is een belangrijke dag voor de 16-jarige junior Michiel Mouris uit Baambrugge. Hij doet dan mee aan het Wereldkampioenschap veldrijden in het Tsjechische Tabor. Dat Mouris in vorm is, bewees hij afgelopen zondag in Hoogerheide, een cross die meetelde voor de Wereldbeker. Met de beste veldrijders van de wereld aan start. Michiel finishte als zesde, maar had weinig achterstand op nummer twee, de Nederlandse Kampioen Senna Remijn.

Mouris, de jongste van het deelnemersveld (16), is eerstejaarsjunior en moest het opnemen tegen voornamelijk tweedejaarsjunioren van 17 en 18 jaar. “Een knappe prestatie van Michiel”, reageerde bondscoach Gerben de Knegt. “Het parcours in Tabor lijkt sterk op dat van Hoogerheide, dus hij zou daar ook wel eens bij de top 10 kunnen rijden. En met een beetje voorspoed ook in de top 5. Van Michiel gaan we nog veel plezier beleven.” Sinds het begin van het cross-seizoen maakt Mouris deel uit van de beste Nederlandse crossploeg ZZPR-Parkhotel-Orange Babies.