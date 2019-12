Michiel de Ruyter slaat nieuwjaarsduik een jaartje over

Uithoorn – Na 10 jaar de nieuwjaarsduik georganiseerd te hebben bij de vereniging hadden ze afgelopen jaar de sponsoractie voor de KiKaRow in het dorp op de Wilhelminakade. Maar liefst 110 sportievelingen namen een duik in het koude water van de Amstel, zo’n 20 kinderen (tot 12 jaar) waagden de dappere sprong in het bibberbad. Met deze actie is het fantastische bedrag van € 8.300,00 bijeengebracht voor de KiKaRow, kankerbehandelingen bij kinderen. Dit jaar slaat Michiel de Ruyter een jaartje over, maar volgend jaar kunt u weer de duik nemen bij de vereniging. Het kinder bibberbad was een geweldig succes, die houden ze er ook zeker in. Voor de supporters staan ze dan weer klaar met “Koek en zopie”.