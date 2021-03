MFA Thamerdal: wedstrijd voor nieuwe naam buurtcentrum

Uithoorn – Het nieuwe buurtcentrum dat in de wijk Thamerdal wordt gebouwd heeft nu nog als werktitel MFA Thamerdal. Het multifunctionele gebouw moet natuurlijk nog een eigen naam krijgen. Net als bij het ontwerp kunnen onder anderen de gebruikers, buurtbewoners en kinderen van IKC Het Duet hiervoor ideeën aandragen. Het wordt immers een gebouw voor iedereen.

Op het bouwbord voor het terrein waar de bouw van het buurtcentrum steeds verder vordert, staat nog MFA Thamerdal. Maar bij de opening deze zomer zal er een nieuwe naam op het gebouw staan. Welke? Dat wordt beslist via een prijsvraag.

Tussen donderdag 1 en vrijdag 16 april kan iedereen een naam inzenden via de website Uithoorndenktmee.nl, onder het project Buurtcentrum Thamerdal. De naam moet passen bij wat iedereen, jong en oud, in het buurtcentrum kan komen doen. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om lekker te bewegen. Daarnaast moet de naam passen bij de wijk. Een jury onder leiding van wethouder José de Robles kiest vervolgens uit alle inzendingen de beste naam. Deze zal feestelijk worden onthuld als het gebouw deze zomer af is.

Thamerdal krijgt een nieuw buurtcentrum met onder meer een gezellige buurtkamer, een moderne gymzaal met LED-vloer en muziekinstallatie. Ook de huurders uit De Bovenboog krijgen hier een ruimte. De nieuwbouw van de MFA wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol.