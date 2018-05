Met pensioen na 50 jaar stratenmaken

Mijdrecht – Na 50 jaar te hebben gewerkt als stratenmaker is het voor Cor van Tessel nu tijd voor een welverdiend pensioen. Een bijzonder verhaal, want hoeveel echte vakmensen met 50 jaar ervaring kom je vandaag de dag nog tegen?

Een echte vakman

Cor is van jongs af aan opgegroeid met het vak stratenmaker. Zijn vader was namelijk ook stratenmaker en heeft Cor het eerste jaar van zijn carrière alle kneepjes van het vak geleerd. Daarna is hij in 1969 in dienst gekomen bij Rijneveld B.V. Arie Rijneveld had in dit jaar net het bedrijf opgestart. De eerste klussen begonnen op Schiphol. Ruim 40 jaar lang heeft Cor hier namelijk nieuw straatwerk aangebracht of reparatiewerk aan het straatwerk gedaan. Daarna heeft hij 9 jaar bij andere projecten straatwerk verricht.

Reparatie- en onderhoudswerk

Na zijn straatwerkzaamheden op Schiphol is Cor volop aan het werk gegaan voor verschillende opdrachtgevers om bij diverse projecten het straatwerk te onderhouden en waar nodig te repareren. Cor heeft aan diverse bijzondere projecten zijn bijdrage geleverd, zoals: Het voorplein van luchthaven Schiphol bestraat bij de vertrek- en aankomsthal; Voor Luchtverkeer Nederland diverse straatwerkzaamheden rond de verkeerstoren; Straatwerkzaamheden bij het Lisser Art Museum.

49 Jaar in dienst

Binnen het bedrijf Rijneveld B.V. zijn er verschillende ontwikkelingen doorgemaakt en is het gekomen tot waar het nu staat. Een vakkundig bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met onderhoud gerelateerde projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, onder de naam AW Rijneveld Infra. Het mooie is dat Cor, al 49 jaar in dienst, tot nu toe alle fases van het bedrijf heeft meegemaakt. Iets dat weinigen in deze tijd nog meemaken.

Leuk werk

Stratenmaker is een zwaar beroep, wat lichamelijk veel kan eisen. Zeker in de winterperiode. Iets waar bij Cor niets van te merken was aangezien hij een constante, trouwe werknemer was die weinig ziek was of fysieke klachten had. En weet je wat hem siert? Hij kwam altijd op precies dezelfde tijd de keet inlopen. Wat het geheim is om het zo lang vol te kunnen houden? Bedrijfsleider Ed Rijneveld: “Cor vond het werk leuk en had het naar zijn zin. Wij wensen Cor een fijn pensioen toe en vooral veel visplezier! Hopelijk komen wij nog meer enthousiastelingen tegen die met veel plezier het beroep stratenmaker uit willen oefenen.”