Met leskist ‘Kansrijke start’ maken scholen thema armoede bespreekbaar

De Ronde Venen – kinderen die in armoede opgroeien, staan vaak aan de zijlijn. Met een leskist over armoede kunnen scholen dit onderwerp bespreekbaar maken in de klas. De leskist ‘Kansrijke start’ is ontwikkeld door de Stichting Positive Minds speciaal voor kinderen in groep 7 & 8, de brugklas, en het VMBO. In de leskist zitten populaire boeken over kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en die al op jonge leeftijd te maken krijgen met financiële uitdagingen. Aan de hand van de lessen met opdrachten worden de leerlingen aangemoedigd om zich in te leven in het leven van de personages in de boeken. Door onderzoek te doen, ontdekken ze hoe het is om in armoede te leven. De leskist is financieel beschikbaar gesteld door de gemeente De Ronde Venen en de Rabobank. De leskist is te leen via de Bibliotheek.

Kids College leent leskist

De eerste school die gaat werken met de leskist Kansrijke start is het Kids College in Wilnis. Het Kids College leent de leskist voor zes weken en gaat in die tijd de zes lessen geven over leven in armoede.

Wethouder Anja Vijselaar bezoekt Kids College

Op 23 oktober heeft wethouder Anja Vijselaar het Kids College bezocht om te bekijken hoe de lessen met de leskist in z’n werk gaan. Vijselaar zegt hierover: ‘Mooi om te zien dat de kinderen zo enthousiast aan de slag gaan met de leskist.’

Bij het bezoek waren ook aanwezig Louis Miltenburg en Richard Morssink van de Rabobank, Rochelle Heerema van de Stichting Positive Minds initiatiefnemer en ontwikkeling van de leskist Kansrijke start en Eric de Haan, directeur van de Bibliotheek AVV.

Wilt u als school de leskist ook een periode lenen? Dan kan. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekavv.nl/jeugd-en-jongeren/onderwijs/programma-basisonderwijs/leskist-kansrijk.html

Op de foto:

Groep 7/8 met meester Yannick Schoenmakers van Kids College in Wilnis.

Met tussen de kinderen (v.l.n.r.): Rochelle Heerema van Positive Minds, Eric de Haan, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AVV, Anja Vijselaar, wethouder De Ronde Venen, Louis Miltenburg, directeur Rabobank Rijn en Veenstromen en Richard Morssink, Ledenraad Rabobank Rijn en Veenstromen

Foto gemeente De Ronde Venen