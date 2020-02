Met de boswachter naar het Vogeleiland

Amstelland – Op zondag 8 maart begint om 14.00 uur een Vogeleilandwandeling met de boswachter van het Amsterdamse Bos. Het Vogeleiland is een goed bewaard geheim in het druk bezochte Amsterdamse Bos. Ga mee en ontdek de schoonheid van dit eiland.

De wandeling is geschikt voor deelnemers ouder dan 12 jaar en de kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen. De wandeling begint bij de Grote Parkeerplaats bij de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3 in Amstelveen.

Aanmelden via: 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.