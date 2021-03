Meld ondermijning in uw buurt bij de politie

Aalsmeer – Ondermijning is een belangrijk thema bij de politie. Ondermijnende activiteiten verzwakken en misbruiken de maatschappij. Voorbeelden van ondermijning zijn onder andere (maar niet alleen) mensenhandel, drugshandel, woonfraude, heling en stelselmatige intimidatie om anderen aan te zetten tot criminele activiteiten.

Om effectief tegen ondermijning op te treden, kan de politie niet zonder uw/jouw hulp. Er is daarom een checklist samengesteld met signalen die kunnen duiden op ondermijnende activiteiten. Stankoverlast door vreemde geur, beslagen of afgeplakte ramen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde (nachtelijke) tijdstippen, drugsafval op straat en onder andere niet of nauwelijks contact mogen hebben met de buitenwereld zijn enkele signalen van ondermijning. Bekijk de volledige checklist op www.politie.nl

Mocht u een of meerdere signalen herkennen in uw omgeving, dan kunt u dit melden via 0900-8844 of maak anoniem een melding via 0800-7000. Het is ook mogelijk melding te doen via www.politie.nl of www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld daarbij kentekens, signalementen (leeftijd, lengte, etc), tijdstippen en locaties (straatnaam, huisnummer en plaats).