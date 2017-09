Meezingen in het ‘Groot Uithoorns Kerstkoor’

Uithoorn – Op dinsdagavond 3 oktober om 20.15 uur is de eerste repetitie van het Groot Uithoorns kerstkoor bij dans- en partycentrum Colijn in Uithoorn.

Iedereen die van kerstmuziek en van zingen houdt is van harte uitgenodigd om mee te zingen met dit bijzondere projectkoor, onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse en pianist Kees van Zantwijk.

Enige koorervaring is een pré, maar dit project kan ook de aanzet zijn tot het opdoen van de eerste koorervaring.

In 10 wekelijkse sessies op de dinsdagavond wordt een afwisselend kerstrepertoire ingestudeerd dat leuk en geschikt is voor zangers van iedere leeftijd.

Op zondag 17 december zal tijdens een tweetal sfeervolle kerstconcerten bij dans- en partycentrum Colijn het resultaat van de muzikale inspanningen te horen zijn.