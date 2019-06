Meetrainen met honkbal en softbal bij Thamen

De Kwakel – Wil jij ook graag sporten bij lekker weer en betere temperaturen? Kom dan de komende weken gratis meetrainen en kom honkbal, softbal of beeball ontdekken bij Thamen. Dit zijn namelijk echte zomersporten. Het competitieseizoen loopt van begin april tot en met half oktober. Thamen in De Kwakel is een gezellige vereniging, waar respect en sportiviteit erg belangrijk zijn.

Voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar zijn er mogelijkheden om met de sport kennis te maken. Er zijn overigens ook mogelijkheden voor alle andere leeftijdsgroepen en voor volwassenen.

Lijkt het jou leuk om eens te kijken hoe hard jij kan gooien en slaan, en hoe gezellig het is in een team? Kom dan rustig tot de zomerstop meetrainen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@thamen.info en een uitnodiging voor een training volgt.