Meet-up GroenLinks over jongerenwoningen

Aalsmeer – Op maandag 22 februari vanaf 19.30 uur organiseert GroenLinks Aalsmeer een meet-up over de woningmarkt in Aalsmeer. Wat is er nodig om jongeren de kans te geven zelfstandig in Aalsmeer te gaan wonen? Tijdens de meet-up zal Karin Eveleens, makelaar/taxateur en woningmarktconsulent, haar visie geven wat er in Aalsmeer nodig is om jongeren aan een betaalbare woning te helpen. Ook zal Kees Buskermolen, van de stichting Nieuw Aalsmeer en (mede)initiatiefnemer van Flexwonen, zijn ideeën vertellen over hoe Flexwonen in Aalsmeer mogelijk te maken is. Belangstellenden zijn maandag van harte welkom vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Gevraagd wordt de dan geldende coronamaatregelen te respecteren.