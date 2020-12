Meerlandenfonds trakteert 17 clubs in Aalsmeer

Aalsmeer – De 2020 editie van het Meerlandenfonds kende helaas geen feestelijk evenement, maar gelukkig wel veel verraste vrijwilligers. Wethouders van 12 gemeenten gingen dit jaar op pad in de regio met een camera om een aantal verenigingen en stichtingen persoonlijk te verblijden met een cheque uit het fonds.



“Ik mis oprecht het persoonlijke contact van het jaarlijkse event met al die vrijwilligers, maar ik vind het mooi dat we hen op deze manier toch kunnen verrassen. Vrijwilligers zijn namelijk onmisbaar voor onze maatschappij. En misschien in deze periode wel meer dan ooit. Met veel creativiteit en doorzettingsvermogen proberen zij hun werk zo goed mogelijk voort te zetten om daarmee bij te dragen aan een mooie en duurzame leefomgeving in de regio, vandaag en morgen. Daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen”, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.



Op www.meerlanden.nl/fonds staan alle video’s van de wethouders, waarin naast de persoonlijke overhandiging van de cheques ook alle andere verenigingen en stichtingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds hebben ontvangen, voorbijkomen. Dit jaar 112 totaal.

De video’s staan daarnaast op de social kanalen van Meerlanden en gemeenten.



Wethouders verrassen vrijwilligers

Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het Meerlandenfonds ontvingen, zijn actief in het verzorgingsgebied van Meerlanden. Namens alle gemeenten is een wethouder op bezoek geweest om een cheque te overhandigen en zijn of haar waardering uit te spreken voor het goede werk dat de vrijwilligers doen. In Aalsmeer ging wethouder Wilma Alink-Scheltema op pad om cheques uit te reiken.



Onder andere verraste de wethouder Sylvana van de Stichting Living Memories. Zij kreeg een cheque van 750 euro en gaf aan hier superblij mee te zijn. “Hier gaan we mooie dingen mee doen”, aldus Sylvana. Ook getrakteerd door het Meerlandenfonds zijn uit Aalsmeer: Participe Amstelland (1000,-), Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart (500,-), Scouting Wiol & Willem Barendsz (400,-), Flower Art Museum (350,-), Jeugdfonds Sport en Cultuur (300,-), Stichting Beheer Watertoren (350,-), Ouderensoos Kudelstaart (250,-), Tennisvereniging Peter van Bael (400,-), Aalsmeers mannenkoor Con Amore (400,-), Vrouwenkoor Vivace (250,-), Aalsmeers Harmonie (265,-), Scouting Tiflo (300,-), Cultureel Café Bacchus (300,-), Popkoor Soundsation (300,-), Samen aan de Amstel (460,-) en de Jozefschool (250,- voor een regenton en 15,- voor grijpers).



Criteria voor bestuur fonds

Het bestuur van het fonds heeft dit jaar bij de aanvragen gelet op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Ze gaat hierbij uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bestuur let extra op projecten of activiteiten die het milieu bevorderen, het welzijn van mensen vergroot en dit jaar ook op aanpassingen die daarvoor nodig zijn vanuit de maatregelen rondom Covid-19, om deze activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten.