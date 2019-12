Meerlanden maakt 17 Aalsmeerse clubs blij

Rijsenhout – Tijdens een feestelijk event in het clubhuis van Tennisvereniging HBC in Heemstede waren donderdag 13 december heel veel vrolijke gezichten te zien. Wethouders van elf gemeenten uit de regio, waaronder wethouder Wilma Alink van Aalsmeer, deelden namens het Meerlandenfonds cheques met mooie geldbedragen uit aan vrijwilligers van verenigingen en goede doelen.

“Dit jaar ontvangen 108 clubs een mooie bijdrage uit het Meerlandenfonds. We hebben als bestuur bij de aanvragen gelet op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen”, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Deze vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij dragen eraan bij dat het in onze regio fijn wonen, werken en recreëren is. Ook Meerlanden werkt daar dagelijks aan mee, samen met gemeenten en hun inwoners, scholen en partners. Daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen.”

Uit Aalsmeer zijn maar liefst 17 verenigingen en stichtingen getrakteerd op een mooi geldbedrag. De hoogste bijdragen zijn uitgereikt aan De Kunstploeg en aan stichting Vrienden van het Zorgcentrum, elk 800 euro. De Damesvereniging Kudelstaart mocht een cheque in ontvangst nemen van 600 euro en Down Town Ophelia kan 503 euro toevoegen aan haar activiteitenbudget. Verdere donaties in Aalsmeer: Buurtvereniging Oostend (240 euro), Dorpshuis Kudelstaart (400 euro), Greenpark Handbal (380 euro), Interkerkelijk koor Caritas (300 euro), De Kudelkwetters (300 euro), Oostoogst (180 euro), Ouderensoos Kudelstaart (325,25 euro), Stichting CJA (406,56 euro), De Werkschuit (392,04), Stichting Meer Armslag (340 euro), vereniging van Vogel-vrienden (400 euro), Weekaatje (270 euro) en zwemvereniging Het Oosterbad (363,80 euro).

Bestuurslid Hoffscholte zwaait af

Voor bestuurslid van het eerste uur Joost Hoffscholte was dit het laatste jaar. Na zich dertien edities van het fonds over de vele aanvragen te hebben gebogen vindt de oud-burgemeester van Aalsmeer het tijd voor vers bloed vanuit de huidige bestuurders. “Veel mensen doen iets voor een ander, dat moeten we koesteren. Toen het fonds van start ging, had ik niet durven hopen dat het al zo lang zou bestaan. Mijn advies vanuit hoofd en hart zou zijn: het Meerlandenfonds is zo waardevol voor zowel de samenleving als de organisatie, laat het vooral voortbestaan!”