Meer dan 60 kinderen op eerste sportinstuif 2023

Aalsmeer – Tijdens de eerste sportinstuif van 2023 zijn meer dan zestig kinderen twee uur sportief bezig geweest. Bij verschillende onderdelen waren zij fanatiek in beweging. Zo konden de kinderen zich uitleven op de stormbaan, maar was er ook een deel van de sporthal ingericht voor kleine spelletjes, zoals curling en boccia bal, een spel waarbij de kinderen konden ervaren hoe het is als je blind of slechtziend bent. Voor de oudste jeugd was er aan het einde van de ochtend ook nog Archery Tag, een super spannende handboog-spel vol actie. Naast alle activiteiten was er ook tijd om lekker te genieten van het fruit dat beschikbaar was gesteld door JOGG Aalsmeer.

Ook een keer meedoen aan een instuif van team Sportservice Aalsmeer? De volgende is op dinsdag 24 januari van 15.15 tot 16.15 uur in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel verplicht en kan via https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/281537/sportinstuif.