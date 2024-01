Meer bezoekers in 2023 voor Cinema Amstelveen

Amstelland – Cinema Amstelveen heeft in 2023 meer bezoekers dan ooit ontvangen voor een filmbezoek. In 2023 bezochten bijna 33.000 bezoekers een film in Cinema Amstelveen, 41 procent meer dan in 2022 en 2 procent meer dan het topjaar 2019. De best bezochte film was Super Mario Bros op de voet gevolgd door De Acht Bergen. De beste bezochte Nederlandse film was Sweet Dreams.

In 2023 stonden 167 verschillende filmtitels op de agenda en ging Cinema Amstelveen on Tour met buitenvertoningen in vier wijken in Amstelveen. Een speciale vermelding krijgt de hartverwarmende documentaire Gerlach, over de laatste akkerbouwer in Amstelveen. Deze film ging in première op 12 december en draait nog volop in 2024 en trekt tot nu toe alleen maar volle zalen.

Ook de eerste week van januari zitten de filmzalen goed vol dankzij de kerstvakantie en het goede bioscoopweer. Kijk op www.schouwburgamstelveen.nl voor alle tijden en data van films en evenementen.