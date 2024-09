Meepraten over Masterplan Energie

Aalsmeer – Een groep Aalsmeerders en Kudelstaarters heeft afgelopen tijd gewerkt aan het Masterplan Energie. Het Masterplan beschrijft hoe Aalsmeer de overstap kan maken van fossiele naar duurzame energie, de zogeheten energietransitie. Zodat de gemeente in 2050 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en kolen. Op woensdag 25 september kunnen inwoners meepraten over dit Masterplan Energie.

De eerste versie van het Masterplan Energie wordt van 19.00 tot 22.00 uur gepresenteerd tijdens het zogeheten TransitieCafé. Er is ruimte voor jouw aanvullingen en aanscherpingen op het plan. Want de energietransitie gaat natuurlijk iedere Aalsmeerder en Kudelstaarter aan! Wil je hier bij zijn? Dat kan door een mailtje met je volledige naam te sturen naar energietransitie@aalsmeer.nl. Je ontvangt dan meer informatie. Vol is vol, dus wacht niet te lang.

Behoefte aan duidelijkheid

In heel Nederland wordt de overstap van fossiele naar duurzame energie gemaakt. Er gaat hierdoor veel veranderen. Van hoe koken en gebouwen verwarmen, tot de vervoersmiddelen die gebruikt worden. En dat levert veel vragen op, ook in Aalsmeer. Wat zijn de precieze plannen? En gaat Aalsmeer hier ook van het gas af? Deelnemers vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeente werkten daarom samen aan het plan. Het Masterplan Energie werkt als een wegwijzer en geeft richting aan het energiebeleid. Bovendien geeft het plan houvast aan betrokken partijen om aan de energietransitie te werken.

Belangrijkste thema’s in het plan

Er gebeuren al veel goede dingen in Aalsmeer, maar om fossiel onafhankelijk te worden moet er meer gebeuren. Enkele oplossingen van deelnemers waren: energie besparen (bijvoorbeeld door isolatie), het verkennen van warmteoplossingen in Aalsmeer, slim samenwerken door bedrijven om netcongestie tegen te gaan, het onderzoeken van mogelijkheden van laadhubs voor logistiek vervoer, en meer communicatie over de energietransitie in Aalsmeer.

Open staan voor innovatie

En naast concrete oplossingen, vonden deelnemers de volgende dingen belangrijk: zorg dat iedereen mee kan doen, zorg voor duidelijkheid en een slimme planning, werk samen en leer van elkaar en accepteer dat de energietransitie een reis is. Met dat laatste wordt bedoeld: er is nog veel onzeker, maar het is ook belangrijk om ondanks de onzekerheid wel stappen te zetten. En onderweg open te blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Lees meer op www.aalsmeer.nl/masterplanenergie.

Foto: Deelnemers aan Masterplan Energie. Foto: Gemeente