Max steelt de show op de Jozefschool

Aalsmeer – Donderdag 10 januari heeft wijkagent Erik van den Brun samen met twee hondengeleiders een bezoek gebracht aan de Jozefschool. Twee leerlingen hielden een spreekbeurt over de politie en hadden aan de wijkagent gevraagd of hij langs wilde komen om iets over het werk van de politie te vertellen. “Dat wilden wij uiteraard graag doen”, aldus Van den Brun.

“Het was heel leuk om de leerlingen het een en ander te vertellen, maar diensthond Max stal toch echt de show. Max is een echte allemansvriend als hij niet wordt ingezet en de leerlingen konden hem dan ook naar hartenlust aaien.

Maar eenmaal buiten en onder commando van zijn baas liet Max zien dat hij een echte, stoere diensthond is en de leerlingen waren zichtbaar onder de indruk van de demonstratie die ze te zien kregen. Als toetje nog een klassenfoto met Max op de voorgrond en toen zat ons bezoek er op.”

(Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn)