Masterzwemmen bij Oceanus helemaal in!

Aalsmeer – Binnen zwemvereniging Oceanus bestaat een zeer grote master-afdeling met maar liefst bijna honderd zwemmers. Deze zwemmers komen uit Aalsmeer , maar ook uit de omliggende gemeenten en verre regio. In de loop der jaren is deze mastersgroep één van de grootste in Nederland geworden en dit blijkt een blijvertje te zijn.

Masterzwemmers zijn sowieso liefhebbers van het zwemmen en de leeftijd van de zwemmers is vanaf circa 25 jaar tot aan hoge leeftijd. De leidraad van de K.N.Z.B., ‘een leven lang zwemmen’, is het motto van deze masterafdeling binnen Oceanus. De meesten zwemmen eenmaal in de week onder leiding van enthousiaste trainers en door dit regelmatige zwemmen in een groep wordt de zwemconditie en de vroeger aangeleerde slagen goed bijgehouden.

Het belangrijkste bij het masterzwemmen is het zwemmen als een plezierige sport te blijven beleven tot aan hoge leeftijd. Af en toe doet een groepje mee met een wedstrijd, zo ook tijdens de clubkampioenschappen van Oceanus. En sommigen stonden versteld hoe snel ze de 100 meter vrije slag nog konden afleggen. Alle uitslagen staan op de site van Oceanus (masters/nieuws). Voor meer informatie: www.oceanusaalsmeer.nl