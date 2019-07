Mast geplaatst op zorgboerderij dankzij Kooyman B.V.

Op zaterdag 20 juli heeft Kooyman B.V. zorgboerderij Inner-Art als sponsoring geholpen bij het plaatsen van een oude zeilmast. Deze zeilmast was geschonken door een vrijwilliger. Met elkaar is de mast opgeknapt en deze kon nu dankzij Kooyman geplaatst worden. De mast zal uiteindelijk vol komen met klompen; een echte blikvanger op het erf.

Samen met geïnteresseerde deelnemers en vrijwilligers hebben we kunnen zien hoe de mast van 12 meter hoog de lucht in werd gehesen.

Dank aan Kooyman voor het plaatsen van deze mast en in het speciaal ook dank aan onze vrijwilliger Marcel, die dit allemaal is gestart! Wilt u de mast komen bewonderen? We zijn geopend van ma t/m do, 09:00-16:00u. Vuurlijn 36, De Kwakel.