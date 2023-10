Uithoorn – Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2023 speelt de Uithoornse Toneelgroep Maskerade de tragi-komedie ‘The Odd Couple’ (het rare stelletje). De Nederlandse vertaling van deze Broadway-hit is door regisseur Stan Limburg bewerkt en het verhaal speelt zich nu af in Amsterdam.

Nicole is gescheiden en bespreekt elke vrijdag lusten en lasten met vijf vriendinnen, terwijl ze fanatiek Triviant spelen. Als vriendin Berdien door relatieproblemen bij Nicole intrekt, blijkt dat deze twee qua huishouden totaal niet op een lijn zitten. Bovendien zit Berdien nog met haar hoofd bij haar oude leven, terwijl Nicole smacht naar een beetje spanning in haar nieuwe leven. Ze vindt dat zijzelf en Berdien wel een verzetje kunnen gebruiken en nodigt de twee nieuwe buurmannen uit voor een opwindende avond met grote gevolgen…

Toneelgroep Maskerade speelt ‘The Odd Couple’ drie keer in het tot theater omgetoverde Alkwin Kollege in Uithoorn. De voorstelling op vrijdag 27 oktober begint om 20.15 uur. Zaterdag 28 oktober is er een matineevoorstelling om 14.00 uur en een avondvoorstelling om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.toneelgroepmaskerade.nl.