Marskramer Kudelstaart verkoopt winnend Staatslot

Kudelstaart – Bij de Staatsloterij-trekking van 10 februari heeft de Marskramer in Kudelstaart een winnend Staatslot verkocht met lotnummer: EZ11245. Op dit lot is 100.000 euro netto gevallen.

De winnaars worden opgeroepen om een afspraak te maken bij de Staatsloterij om zijn of haar prijs op te halen. De winnaars ontvangen, indien gewenst, advies en begeleiding bij de nieuwverworven rijkdom. Winnaars van grote geldprijzen worden altijd uitgenodigd om langs te komen op het kantoor van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is.



Jackpot groeit naar 12,8 miljoen euro

De jackpot is niet gevallen en staat bij de volgende trekking op 10 maart op 12,8 miljoen euro belastingvrij. De kans dat hij dan valt is 1 op 5.

Anonimiteit winnaars

Staatsloterij stelt het belang van winnaars voorop en maakt daarom de gegevens van de prijswinnaar niet bekend.

Over Staatsloterij

Staatsloterij is opgericht in 1726 en daarmee is het de oudste loterij van Nederland. Jaarlijks zijn er 16 trekkingen; 12 reguliere trekkingen (elke 10e van de maand), de Koningsdagtrekking, de 1 juli-trekking, de 1 oktober trekking en de Oudejaarstrekking.

Staatsloterij is een spel van Nederlandse Loterij. In 2020 heeft Nederlandse Loterij 928,9 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd aan haar spelers (inclusief kansspelbelasting). Jaarlijks geeft Nederlandse Loterij vrijwel haar gehele resultaat aan de Nederlandse sport via NOC*NSF, aan 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en aan de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiën. In 2020 ging het om een bedrag van 168,5 miljoen euro.