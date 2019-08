Markt tijdens feestweek op het Raadhuisplein

Aalsmeer – De weekmarkt van Aalsmeer wordt op dinsdag 10 september in verband met de feestweek weer verplaatst van het Praamplein naar het Raadhuisplein. Deze verplaatsing is, sinds de feestweek in 2014 op het Praamplein wordt gehouden, een traditie.

De gemeente Aalsmeer vindt het van belang dat bewoners hun inkopen op de weekmarkt kunnen blijven doen terwijl de feestweek in volle gang is. Vanwege de feesttent op het Praamplein worden de marktkramen daarom voor één dag op het Raadhuisplein opgesteld.

Op het Raadhuisplein geldt op dinsdag 10 september een (gedeeltelijk) parkeerverbod met wegsleepregeling. Het verbod wordt op het plein vanaf vier weken voor ingang al duidelijk aangegeven met borden.