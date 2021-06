Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 26 juni heeft Job Hulsbos een marathon lopen voor het goede doel. En dat is, ondanks het warme weer, heel goed gegaan! Uiteindelijk heeft Job ruim 1.200 euro in weten te zamelen voor schoon drinkwater in Kenia, terwijl er landelijk bijna 650.000 euro is opgehaald voor allerlei goede doelen. Job Hulsbos wil iedereen bedanken voor de steun en support!