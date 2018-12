Mantelzorgsalon maakt Kerststukje

De Ronde Venen – Mantelzorgers uit De Ronde Venen zijn maandag 17 december van harte welkom in de mantelzorgsalon. Samen met de vrijwilligers worden kerststukjes gemaakt. Als mantelzorger bent u al druk en daar komt dan nog de drukte van de feestdagen bij. In de mantelzorgsalon kunt u even ontspannen samen met andere mantelzorgers terwijl u lekker bezig bent. U neemt aan het eind iets moois mee voor in huis. Om half 2 staan koffie en thee met wat lekkers klaar in de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. De middag duurt tot half 4. De mantelzorgsalon is er voor alle mantelzorgers uit De Ronde Venen.

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld als u zich voor 13 december aanmeldt bij Mantelzorg De Ronde Venen tel. (0297) 230 280. Dit nummer is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. U kunt zich ook aanmelden per e-mail mantelzorgsalon@gmail.com. De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mensen die langdurige of intensieve zorgtaken hebben voor een familielid, vriend of kennis en vindt iedere laatste maandagmiddag van de maand plaats.