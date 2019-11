Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Het was vorige week de Week van de Mantelzorg. Mensen die langdurig zorgen voor zieke familieleden of vrienden werden deze week in het zonnetje gezet. Mantelzorg en Meer verzorgde voor mantelzorgers in Aalsmeer diverse leuke activiteiten. Donderdag 7 en vrijdag 8 november ging wethouder Wilma Alink langs bij Eetze om de mantelzorgers persoonlijk te bedanken voor hun inzet. In de Week van de Mantelzorg ontvingen de mantelzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg en Meer een cadeaubon van de gemeente. Veel mensen hadden zich ook ingeschreven voor een van de activiteiten die Mantelzorg en Meer had georganiseerd. Zij hadden de keuze tussen activiteiten zoals bowlen, workshops, glowgolf en een diner bij Eetze.

“Niet vanzelfsprekend”

Wethouder Alink wilde alle mantelzorgers graag een hart onder de riem steken: “Het is niet niks, wat deze mensen doen voor hun familie en vrienden. En het is ook zeker niet vanzelfsprekend. Mantelzorg vraagt veel van zorggevers en het is daarom niet meer dan terecht dat daar extra aandacht aan wordt gegeven. Niet alleen deze week. Ik ben blij dat Mantelzorg en Meer deze mensen ondersteunt en hoop van harte dat meer mantelzorgers gebruik gaan maken van de mogelijkheden die zij bieden.”

Ondersteuning

Zondag 10 november werd de week afgesloten met de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorg en Meer biedt ook hierna mantelzorgers onder andere individuele ondersteuning, hulp om de zorg te delen met anderen, (veelal gratis) cursussen, gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie kunnen mantelzorgers terecht op www.mantelzorgenmeer.nl.