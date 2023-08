De Ronde Venen – Donderdagavond 24 augustus vond er op een manage in Waverveen een ernstig ongeval plaats waarbij een persoon om het leven kwam. Het slachtoffer kwam – door nog onbekende oorzaak – onder een shovel terecht. In een mum van tijd waren alle hulptroepen aanwezig (brandweer, politie, ambulance, traumahelikopter) maar ondanks deze inzet, was de man niet meer te redden en overleed hij ter plaatse.