‘Magnification’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het KCA expositie-seizoen 2018-2019 wordt op 30 augustus gestart met een tentoonstelling met werk van Heidi Wallheimer met de titel: ‘Magnification’.

In deze tentoonstelling laat Wallheimer in foto’s, tekeningen en sculpturen vergrotingen zien van de kleine dingen waar we dagelijks buiten aan voorbij lopen: Een schelp, een stukje onkruid of de schaduw.

De opening is op zondag 2 september om 16.00 uur en zal worden verricht door Sam Drukker. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De expositie is ook tijdens de kunstroute op zaterdag 15 en zondag 16 september te zien.

Tot en met 14 oktober kan het werk van Heidi Wallheimer bewonderd worden in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. Iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.