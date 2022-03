Magische wereld vol kleur in Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum presenteert vanaf 13 maart de tentoonstelling ‘Wonderland’. Meer dan vijftig schilderijen van de Maltese-Iraanse kunstenares Lida Sherafatmand zijn te bewonderen, evenals grote bloemsculpturen van Alisa Lis. Samen vormen zij een magische wereld vol kleur en diepere lagen.

Lida Sherafatmand is een kunstenares met een bijzonder verhaal. Zij groeide op in Iran ten tijde van de oorlog met Irak. Als kind tekende zij vredige fantasiewerelden om te ontsnappen aan het geweld. Dit zou de basis vormen voor haar werk als kunstenaar. Begin jaren negentig kreeg Sherafatmand als politiek vluchteling onderdak op Malta. Hier maakte zij naam als schilder, dichter en schrijver. Inmiddels is haar werk geëxposeerd in meer dan twintig landen, bij onder meer musea, universiteiten en organisaties als de Verenigde Naties en Unesco.

Schilderen is voor Sherafatmand een manier om de minder mooie kanten van het menselijk bestaan te bestrijden: “The more I hear violent news, the more I paint gentle flowers.” In 2016 bedacht ze het artistieke concept Florescencisme, dat een dubbele betekenis heeft: bloemen zijn het belangrijkste fysieke onderwerp in haar schilderkunst en tegelijkertijd een metafoor die in veel culturen en talen wordt gebruikt om de bloei van een individu of een beschaving te symboliseren.

De schilderijen van Lida Sherafatmand laten bijna altijd een zachte, sprookjesachtige wereld zien. Oneindige hoeveelheden bloemen dansen over het doek. De onderwerpen zijn vaak sociaal geëngageerd en mede geïnspireerd op persoonlijke ervaringen. Het gebruik van ‘magisch licht’ en oude symbolen draagt bij aan een meditatief effect. Deze tentoonstelling, haar eerste in Nederland, geeft een overzicht van haar werk in de laatste tien jaar.

Reusachtige bloemsculpturen

In ‘Wonderland’ zijn ook de reusachtige bloemsculpturen te bewonderen van Alisa Lis. Met een achtergrond als bloemist ontwikkelde zij een belangstelling voor het werken met papier en textiel. Dit leidde tot de creatie van metershoge bloemen, die doen denken aan de sfeer van haar favoriete jeugdboek Alice in Wonderland. De kleurrijke bloemen van Alisa Lis vormen een prachtige combinatie met de schilderijen van Sherafatmand.

Naast de tentoonstelling ‘Wonderland’ is in het Flower Art Museum werk te zien van het duo Rob de Heer en Marion Karremans (mixed media) en een groot mozaïekproject van Lian de Gier.

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 en is geopend van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen ook op afspraak. De tentoonstelling ‘Wonderland’ is te zien van 13 maart tot en met 22 mei. Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Lida Sherafatmand: Water Phoenix at Night.