Magic Brothers Roy en Justin vieren jubileum

Aalsmeer – Op 1 mei vieren de broers Roy en Justin uit Aalsmeer alweer hun 10-jarig jubileum. Op deze datum in 2013 opende zij de deuren van hun eigen theater ‘Roy’s Magic Theater’, begonnen zij hun eigen licht en geluid bedrijf Briljant Entertainment en starten ze met optreden als illusionisten duo onder de naam Roy en Justin Huiskens. De broers zijn in 2014 Nederlands kampioen junioren geworden en werden een jaar later ook uitgeroepen tot de allerbeste illusionisten van België.

Naast het behalen van prijzen hebben Roy en Justin ook tijdens vele evenementen en scholen in Aalsmeer en ruime omgeving opgetreden. Hoogtepunt was het winnen van de Nederlandse kampioenschappen in 2019. Daarmee mochten de twee Aalsmeerse illusionisten in 2021 naar de Europese kampioenschappen in Barcelona, waar ze met trots vierde van Europa werden!

De broers zijn nog lang niet van plan om te stoppen: “Er komen nog heel veel leuke optredens aan en we hebben grootse plannen”, vertellen Roy en Justin die vanaf dit jaar verder gaan onder de nieuwe naam: Roy & Justin – The Magic Brothers. “We kijken er naar uit om iedereen de komende jaren te blijven verbazen met onze magie.”

Foto: www.kicksfotos.nl