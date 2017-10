Maestro Concert met KnA Orkest groot succes

Uithoorn – Afgelopen dinsdag vond het HPE Maestro Concert voor Warchild plaats. Een zestal dirigenten, veelal directeuren van grote IT bedrijven, mocht het orkest begeleiden. Zij hadden zich hier al weken op voorbereid samen met een docent-dirigent. De muziekstukken grijs gedraaid in hun auto’s, en maar oefenen: 1-2-3-4. Pfffff best lastig nog, het dirigentenstokje hanteren. Voor het orkest is het vooral belangrijk om goed te zien waar de ‘1’zit. Aangezien de meeste stukken niet beginnen op ‘1’ maar b.v. op ‘3’ of ‘4’, een opmaat dus, was vooral de start van de stukken lastig voor de dirigenten. En als de trein eenmaal rijdt, dan nog alle secties goed aansturen, het ritme vasthouden of juist vertragen of versnellen. Multitasken dus!

Trefzeker

Tijdens de repetities verliep het redelijk maar geen van alle dirigenten zwaaide het stokje trefzeker. Dat leidde natuurlijk tot hilarische momenten. Echter, in de laatste week voor het concert hebben ze allemaal nog eens alle zeilen bijgezet en veel geoefend en dat was te merken! Tijdens het concert waren alle dirigenten een stuk zekerder van zichzelf. Hilarisch was het dat Edwin Rubens verscheen in een bokser trainingsoutfit. Hij moest het stuk ‘Gonna Fly Now’ dirigeren, de titelsong van de film Rocky, dus dat was zeer toepasselijk. Minder verrassend maar ook superleuk was het knalroze pak van Michiel van Vlimmeren, inclusief roze stropdas, hij dirigeerde ‘The Pink Panter’.

Winnaar

De winnaar van het HPE Maestro Concert was Tamara Tong Song, zij dirigeerde het moeilijke ‘Frarandole’ uit l’Arlesienne suite 2. Zij was ook degene die het meest verraste. Tijdens de repetities was ze nog erg onzeker maar wat een geweldig optreden tijdens het concert! Het orkest kon haar zeer goed volgen en ze stond erbij als een volleerd dirigente.

Voor Warchild werd een mooi bedrag opgehaald en dit werd middels een cheque natuurlijk ook direct overgedragen aan deze organisatie met een prachtig doel: Samen de oorlog uit het kind halen.