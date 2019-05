Maandrecord export bloemen en planten

Aalsmeer – De exportwaarde van bloemen en planten klom in april dit jaar met maar liefst 15%. Volgens de statistieken van Floridata boeken zowel bloemen (+19% naar € 343 miljoen) als planten (+10% naar € 301 miljoen) een positief resultaat. “Dit is een nieuw maandrecord en stuwt de exportwaarde in de goede richting”, aldus directeur Matthijs Mesken van de VGB. Door de goede aanloop naar Moederdag en gunstige omstandigheden in april is de handel positief gestemd. Tot en met april dit jaar staat de exportteller voor bloemen en planten op 2,4 miljard (+ 5%).

Gunstige omstandigheden in april

De aanloopdagen naar Pasen vielen dit jaar gunstig voor april, vergeleken met de Paasdagen vorig jaar (op 31 maart en 1 april). Ook waren er twee extra handelsdagen, geeft manager Wesley van den Berg van Floridata als verklaring. Het effect van deze impulsen is zichtbaar in de exportstatistieken van Floridata. Roemenië, Rusland, Denemarken en Hongarije zijn tot en met april de grootste groeiers. De zorg over Duitsland is echter nog niet weggenomen. Door de groei in april staat de export naar onze oosterburen nu op een kleinere achterstand van -2,6%.

Positieve aanloop Moederdag

De meeste Moederdagen vallen in mei en dat is goed te merken aan de handel. Engelse Moederdag viel dit jaar op 26 maart. “Vooral planten deden het goed en waren in trek bij de Britten”, vertelt accountmanager UK Michel Heemskerk bij Javado Plant BV. Over de maand maart steeg de export van planten naar Verenigd Koninkrijk met 17%, blijkt uit de cijfers van Floridata. Zondag 5 mei werd Moederdag gevierd in onder andere Spanje, Portugal, Roemenië en Hongarije. De exportstatistieken van Floridata tonen zeer positieve resultaten. Ook de export naar vliegbestemmingen neemt toe. Directeur Paul Hoogenboom van Holex Flower BV herkent deze groei. “De aanloop naar Moederdag heeft gezorgd voor een goede omzet naar Verenigde Staten. De vroege beschikbaarheid van Pioenen en schaarste van bepaalde bloemen uit Zuid-Amerika plus een sterke dollar zorgen voor deze export boost”, vertelt Hoogenboom tevreden. Franse Moederdag valt dit jaar op 26 mei, dus de impact daarvan is nog koffiedikkijken, mede door de weersafhankelijkheid.

Export Verenigd Koninkrijk bloeit op

Op 11 april werd bekend gemaakt dat een no-deal Brexit voorlopig weer van de baan is. De nieuwe deadline voor uittreden staat momenteel op 31 oktober 2019. “Dit is een tijdelijke maar welkome stimulans voor de export naar Verenigd Koninkrijk”, vertelt Mesken. “De export zit goed in de lift en staat tot en met april op +7,6% waarbij de planten het beter doen dan de bloemen”, vertelt van den Berg. Ook Heemskerk van Javado Plant BV ziet dat de markt weer groei vertoont. “Al zijn de zorgen over de impact van een mogelijke Brexit nog niet de wereld uit”, voegt hij toe.