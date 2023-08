Luxe sloep gered van diefstal

Rijsenhout – Op dinsdag 8 augustus werd door een oplettend lid van Jachthaven De Stormvogel een ‘gestrande’ sloep uit de lagerwal van de Ringvaart gered. De sloep kon niet meer starten door een lege accu. Zoals gebruikelijk op het water werd de schipper geholpen en werd de sloep naar de dichtsbijzijnde haven op een eiland gesleept.

Daar aangekomen bleek de ‘geredde schipper’ helemaal niet zo vriendelijk. Aangezien de heren ‘hulpverleners’ argwaan kregen, hebben zij de man verder niet geholpen. Hij moest zelf maar hulp gaan halen. En zo vertrok de onvriendelijk man naar de overkant met een roeiboot van de jachthaven.

Toevallig kwam een politieboot voorbij Jachthaven De Stormvogel en de agenten werden erbij geroepen om een en ander na te trekken. Wat bleek! De sloep was gestolen bij Jachthaven Stenhuis. De politie heeft de zaak verder afgehandeld en de sloep is door Jachthaven Stenhuis opgehaald. De man, die met de roeiboot naar de overkant was gegaan, is niet meer teruggekomen.