Luuc van Opzeeland wint brons op WK IQ Foil

Aalsmeer – Wind Surf Club Aalsmeer (WSCA) lid Luuc van Opzeeland heeft op het wereldkampioenschap IQ Foil de bronzen medaille gewonnen. Na een intensieve week met wedstrijddagen met de complete wereldtop is dit een lovenswaardige prestatie.

Het WK IQ Foil vond dit jaar van 16 tot 22 augustus plaats in het Zwitserse Silvaplana, nabij St. Moritz. Het WK had dit jaar een enorm internationaal deelnemersveld met 157 deelnemers.

De eerste dagen werden de deelnemers daarom opgedeeld in 2 groepen die om beurten manches tegen elkaar surfden. Na een aantal kwalificatie dagen stond Luuc 1e in de tussentijdse ranking. Dit leidde ertoe dat Luuc rechtstreeks tot de gold fleet doordrong, met de beste deelnemers.

In de gold fleet begon de telling weer opnieuw en werden de 12 beste surfers op basis van hun uitslagen geselecteerd voor de medal races. In die laatste races woedde er een felle strijd met de complete wereldtop, en daarbij ook Luuc. Luuc lag goed op koers voor de winst maar miste net een cruciale slag op het water waardoor hij de derde plaats op het podium behaalde.

“Een prestatie van wereldformaat”, aldus Hugo Hekkenberg, voorzitter van de WSCA. “Zeker als je beseft dat Luuc het heeft opgenomen tegen grotendeels professionele windsurfers, terwijl Luuc ‘gewoon’ studeert in Italië. We zijn bijzonder trots om Luuc als lid binnen de club te hebben.”

Na het succes van windsurfer Kiran Badloe op de Olympische Spelen in Tokio is er dus nu ook een nieuw talent dat internationaal furore maakt. IQ Foil is de nieuwe internationale windsurf klasse die de huidige RSX klasse, waar Kiran Badloe onlangs in Tokio Olympisch kampioen in werd, gaat vervangen. IQ Foil staat op de agenda van de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Verbouwingsplan

De WSCA merkt al jaren dat windsurfen aan populariteit toeneemt. Mede door de prestaties van diverse talenten groeit het ledenaantal daarom flink. De WSCA bereidt daarom een groot verbouwingsplan voor om het clubgebouw aan alle bestaande en nieuwe leden nu en in de toekomst ruimte te bieden.