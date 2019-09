Lustrum lichtjestocht Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Zaterdag 28 september gaat het Aalsmeers Bromfiets Genootschap weer rijden. Om 19.30 uur verzamelen bij café Joppe in de Weteringstraat en om ongeveer 20.00 uur worden de minimaal 25 jaar oude bromfietsjes gestart voor een mooie route door Aalsmeer. Jawel, je leest het goed. De lustrum lichtjestocht is een route van ongeveer 50 kilometer door het eigen dorp. Aalsmeer Oost, Hornmeer, Kudelstaart en het Centrum worden doorkruist zaterdagavond.

Bromfietskieken om half acht of na elf uur ’s avonds.

Alle opgegeven adressen van de deelnemers worden even aangedaan. En nee, helaas, er is geen enkele deelnemer uit Amstelveen en Aalsmeer-Noord slaat het Bromfiets Genootschap even over. Als je dus ergens een rijdende staande schemerlamp of een halogeenlampje voorbij ziet komen, schrik dan niet, doof je lichten en geniet van het schouwspel. De deelnemers aan de lichtjestocht doen op eigen risico mee en hebben beloofd dat ze hun mooie Zundapp, Kreidler, Puch of tweetact Honda uit te zullen dossen met extra verlichting.

Halverwege wordt er een versnapering gedaan bij café Op de Hoek in Kudelstaart. Hierna wordt de tocht van ongeveer twee en een half uur af gemaakt en rond 23.00 uur is het Genootschap weer terug bij Joppe. Het ‘brommerskieken’ in de nacht start dan, een mooie gelegenheid om stiekem in het donker over straat te gaan.

Meerijden?

Mocht het zo zijn dat je nog een oude bromfiets in de schuur hebt staan en je hebt toevallig een vrije zaterdagavond, kom dan om 19.30 uur naar Joppe, je kan nog meerijden!