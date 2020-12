Luisterend oor Participe: Hoe gaat het met u/jou?

Aalsmeer – December, een maand vol feestelijkheden waarin familie en vrienden bij elkaar komen en genieten van elkaars aanwezigheid. Helaas zal het dit jaar door de coronamaatregelen anders zijn en december kan voor veel mensen nu juist een minder prettige tijd zijn.

Hoe gaat het met u/jou? Maakt u zich veel zorgen in deze tijd of voelt u zich alleen? Kunt u wel een luisterend oor gebruiken? Participe Amstelland heeft haar bereikbaarheid vergroot. De professionals staan in december ook in het weekend én op feestdagen voor u/jou klaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als u zich zorgen maakt om een ander, kunt u dat ook met Participe bespreken.

Neem contact op met 0297-326670, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, of 020-5430440 in het weekend en tijdens feestdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Een e-mail sturen mag natuurlijk ook altijd: team.aalsmeer@participe.nu.