Luchthal De Scheg, start werkzaamheden

Uithoorn – Tijdens de sloop en bouw van de nieuwe sporthal in de wijk Zijdelwaard in Uithoorn komt er op het evenemententerrein in Legmeer-West een tijdelijke sporthal: Luchthal De Scheg. Voor deze luchthal worden inmiddels de ankers in het terrein bevestigd. Een eerste stap richting de beoogde opening in maart volgend jaar.

De luchthal is een koepelvormige hal met een aanbouw voor kleedruimte en douches. De maand januari wordt gebruikt om deze op te bouwen. In de hal is geen volledige kantine mogelijk, maar er komt een pantry en automaten voor dranken en snacks. De hal is via een tweede luchtsluis ook toegankelijk voor invaliden. Basisscholen ’t Startnest en de Vuurvogel zullen hun gymlessen verplaatsen naar de luchthal. In overleg met de scholen wordt voor de leerlingen busvervoer ingezet tussen Luchthal De Scheg en de school.



Evenementen

De luchthal zal een deel van het evenemententerrein bezetten. Op het moment dat de situatie rond covid-19 evenementen weer toelaat, zijn deze in aangepaste vorm op het terrein mogelijk. Voor de exacte plek en afmetingen van de luchthal op het terrein is een tekening beschikbaar. Deze en meer informatie over het project vindt u online op www.uithoorndenktmee.nl onder het project Nieuwbouw De Scheg/tijdelijke sporthal. Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via vastgoed@uithoorn.nl of T (0297) 513 111 (vragen naar de heer Gerritsen of mevrouw Schavemaker).

Planning Luchthal De Scheg en MFA Zijdelwaard

Opbouw luchthal op evenemententerrein Legmeer-West: januari 2021

Verhuizing verenigingen naar Luchthal De Scheg: voorjaarsvakantie 2021

Start gebruik tijdelijke sporthal op het evenemententerrein in Legmeer-West: 1 maart 2021

Start sloopwerk en aansluitend nieuwbouw MFA Zijdelwaard: maart 2021

Oplevering nieuwbouw MFA Zijdelwaard: mei 2022

Stichting Leefomgeving Schiphol

De nieuwbouw van de MFA wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol. SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en heeft tot doel het verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie in de Schipholregio. Dit doet SLS door het bieden van hulp aan individuele bewoners die voor hun gevoel in een onleefbare situatie zitten en die op geen andere manier worden gecompenseerd. SLS gaat samen met hen aan de slag om een oplossing te vinden voor hun problematiek. Daarnaast ondersteunt SLS grote en kleine initiatieven die een positief effect op de leefbaarheid in de omgeving hebben. Het gaat dan om initiatieven die in samenwerking met gemeenten en/of bewoners tot stand worden gebracht.

<onderschrift foto: De ankers voor Luchthal De Scheg worden geplaatst op het evenemententerrein Legmeer-West>