Lorna (De Kajuit) wint kleurwedstrijd jarige gemeente￼

Uithoorn – Op woensdag 14 februari riep burgemeester Heiliegers de winnaar uit van de kleurwedstrijd die was georganiseerd om de 204e verjaardag van de gemeente Uithoorn te vieren. Leerlingen uit groep 6 van de basisscholen in Uithoorn en De Kwakel streden om de prijs voor het mooist ingekleurde gemeentewapen. In totaal werden bijna 70 kleurplaten ingezonden.

Het was een spannende ochtend voor de 54 groep zessers die zich hadden verzameld in het gemeentehuis. Voordat de winnaar werd bekendgemaakt, brachten de kinderen een bezoek aan de werkplek van de burgemeester; ze kregen ze een rondleiding door de raadzaal en aten een taartje in het restaurant.

Daarna was het zover: de burgemeester noemde de kleurplaten die de vakjury, bestaande uit dorpsdichter Peter Borghaerts, dichteres Floor Römer en wethouder José de Robles, het mooist vonden. Lorna van basisschool De Kajuit kreeg de eerste prijs, Salina van De Dolfijn werd tweede en Liam (De Toermalijn) nam de derde prijs in ontvangst. De drie winnende kleurplaten worden een jaar lang tentoongesteld in het gemeentehuis.

Foto: Patrick Hesse/VisionQuest