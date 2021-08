Live jazz: Schijnwerper op Ella en Louis in Bacchus

Aalsmeer – Eindelijk weer live jazz in Bacchus. KCA opent volgend weekend het nieuwe seizoen met drie jazzconcerten. Op 27, 28 en 29 augustus wordt in Bacchus de schijnwerper gericht op twee jazzgrootheden: zangeres Ella Fitzgerald en trompettist Louis Armstrong.

Celebration Band

Vrijdagavond 27 augustus verzorgt zanger en trompettist Michael Varekamp een optreden met de ‘Louis Armstrong Celebration Band’. Met Peter Verhas (klarinet en saxofoon), Harry Kanters (piano), Harry Emmery (bas) en Erik Kooger (drums) legt hij zich toe op het repertoire dat Uncle Satchmo speelde in de jaren veertig en vijftig met soms een stap in de ‘Hot Five’ periode.

‘From Louis to Miles’

Zaterdagavond 28 augustus uur trakteren Loet van der Lee (trompet), Jos van Beest (piano), Erik Schoonderwoerd (bas) en Ben Schröder (drums) op ‘From Louis to Miles’. Loet van der Lee is een trompettist in de beste jazztraditie. Er is in de ontwikkeling van de jazztrompet een rechte lijn te trekken van Louis Armstrong naar Roy Eldridge, Dizzy Gillespie en Miles Davis – en vervolgens naar alle trompettisten in de moderne jazz. Loet van der Lee is daarvan een lichtend voorbeeld. Hij wordt begeleid door het swingende trio van pianist Jos van Beest, inmiddels wereldberoemd in Aalsmeer.

‘Ode to Ella’

Zondagmiddag 29 augustus brengt zangeres Mirjam van Dam een ‘Ode to Ella’. Mirjam van Dam maakte onder meer furore met de jazz-theatervoorstelling ‘Ella, een muzikale ode aan Ella Fitzgerald’. Mirjam zingt haar repertoire en vertelt over Ella’s leven. Zo toont zij een mooi gevarieerd beeld van de First Lady of Song en swingt zij de pan uit. Haar begeleidingsband: de meesterlijke pianist Mark van Feen, bassist Sven Schuster (leider van de Amstel Bigband en het kwartet Shooster) en de allround swingende drummer Joos Kesselaar, wekt grote verwachtingen voor een super muzikale afsluiting van een swingend jazzweekend! De concerten op vrijdag en zaterdag beginnen om 21.00 uur, de jazzmiddag op zondag vangt om 15.00 uur aan. Tickets verkrijgbaar bij de KCA Ticketshop via www.skca.nl

Entree: 20 euro per concert, Jazzclubleden betalen 15 euro. Een combikaart voor alle drie concerten kost 50 euro, voor Jazzclubleden 40 euro. Cultureel café Bacchus is gevestigd in de grote zaal van het Parochiehuis in de Gerberastraat.