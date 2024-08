Literair Café met Sanne Biesheuvel

Aalsmeer – Woensdag 11 september komt Sanne Biesheuvel naar het Literair Café Aalsmeer in het Oude Raadhuis voor een lezing over haar boek ‘Oorlog aan de Overkant’. Sanne is de dochter van de Aalsmeerse Indiëveteraan Dirk. Na zijn dood stuit ze op zijn dagboekverhalen uit Indië. Zij maakt een reconstructie van dat verleden, van zijn oorlog aan de overkant.

Dirk werd als dienstplichtig soldaat in 1946 voor drie jaar naar Nederlands-Indië gestuurd waar hij ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd als hospik te werk ging. Door zijn oprechte interesse en vredelievende houding was hij graag gezien bij de inlandse bevolking en omdat hij vaak langere tijd op één plek verbleef mondden deze contacten meer dan eens uit in echte vriendschappen. Vorig jaar reisde Sanne zelf naar Indonesië om daar de hospitalen en kampongs te bezoeken waar Dirk over schreef. Op zoek naar nabestaanden van vrienden die Dirk er zo’n tachtig jaar geleden had. Wat en wie heeft ze gevonden?

Het tweemaandelijkse Literair Café Aalsmeer is een initiatief van De Bibliotheek Amstelland en Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer in samenwerking met Bruna Aalsmeer. Een uitgesproken kans voor literatuurliefhebbers om kennis te maken met lokale/regionale schrijvers en met hen in gesprek te gaan over hun bijzondere verhalen.

Het Literair Café op woensdag 11 september in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 begint om, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De entree is 7,50 euro voor biebleden en 10 euro voor niet-leden en is inclusief een kopje koffie/thee en een drankje

Kaartverkoop: in de KCA Ticketshop en aan de kassa (graag pinnen).

Foto: Boek van Sanne Biesheuvel ‘Oorlog aan de Overkant’ (aangeleverd).