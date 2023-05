Literair Café 102 met schaatser Mark Tuitert

Amstelland – Ontmoet op 10 juni olympisch schaatser, podcasthost en succesvol ondernemer Mark Tuitert en spreek hem over zijn over zijn nieuwste boek ‘Flow’: De stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. Mark Tuitert won in 2010 Olympisch goud op de 1.500 meter schaatsen in Vancouver en werd in hetzelfde jaar gekroond tot sportman van het jaar.

Hij is inmiddels succesvol ondernemer, host van zijn podcast Drive (60.000 luisteraars per maand), en veelgevraagd spreker en coach. Van zijn boek werden al meer dan 50.000 exemplaren verkocht. In zijn boek helpt Mark allereerst de lezer koers te bepalen en vervolgens die koers te houden, ondanks alle verrassingen die het leven in petto heeft. Want van een rimpelloos bestaan word je niet gelukkig, en je weet dat je vroeg of laat te maken krijgt met tegenslag. Het gaat erom dat je als een surfer op de golven van het leven meebeweegt. Want hoe hoger de golf – hoe mooier de ervaring. Dat is stoïcijnse Flow.

Het Literair Café 102 met Olympisch schaatser Mark Tuitert over Flow is zaterdag 10 juni van 13.00 tot 14.00 uur in Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. Leden betalen 5 euro entree, niet-leden 7,50 euro. Kaarten zijn te bestellen via de website van de bibliotheek.