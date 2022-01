Lisa en Brian voorgedragen als nieuwe kinderburgemeesters

De Ronde Venen – Het college van B en W draagt Lisa Rood en Brian Brocx voor als de nieuwe kinderburgemeesters. De gemeenteraad wordt gevraagd de twee kinderen in die functie te benoemen. De verwachting is dat Lisa en Brian in de vergadering van 10 maart worden geïnstalleerd. Zij volgen de huidige kinderburgemeesters Sanne Wigt en Lucas Koorn op. Voor Brian zijn sport en veiligheid belangrijke onderwerpen. Hij vindt het belangrijk dat alle kinderen in De Ronde Venen kunnen sporten. Ook wil hij ervoor zorgen dat kinderen voorzichtig omgaan met vuurwerk. Lisa wil vooral in gesprek met andere kinderen in De Ronde Venen. Zij wil graag van haar leeftijdsgenoten horen wat zij belangrijk vinden en hoe zij tegen oplossingen aankijken.

Verrast door de burgemeester

In de week van 10 januari werden Lisa en Brian verrast met hun uitverkiezing door burgemeester Maarten Divendal. Hij bezocht Lisa, leerling in groep 7 van de Paulusschool, thuis in Abcoude met het nieuws. Brian werd door de burgemeester verrast in de klas. Hij zit in groep 7 van Sterrenschool Driehuis in Mijdrecht. Van dat verrassingsbezoek is een leuk filmpje gemaakt dat te zien is op YouTube.

Lisa en Brian gekozen uit verschillende aanmeldingen

Alle kinderen in De Ronde Venen die dit schooljaar in groep 7 zitten, konden zich aanmelden voor de functie van kinderburgemeester. In het najaar zijn scholen benaderd en deden Sanne en Lucas via social media een oproep aan kinderen om zich aan te melden. In totaal meldden zes kandidaten zich aan. Zij vulden een aanmeldformulier in en maakten een enthousiast filmpje om zichzelf te presenteren. Burgemeester Maarten Divendal, die samen met de meest betrokken ambtenaren alle aanmeldingen las en bekeek, besloot op basis daarvan Lisa en Brian te kiezen.

Maarten Divendal: ,,Het was erg leuk om te zien dat onze jonge inwoners zo veel leuke ideeën hebben. Ook kunnen zij hun ideeën prima onder woorden brengen. Het was daarom lastig om een keuze te maken, maar er is maar plek voor twee kinderburgemeesters. Ik, en samen met mij de wethouders, kijken er naar uit om met Lisa en Brian op pad te gaan. En alle kinderen die zich hebben aangemeld wil ik daarvoor heel erg bedanken.’’

Fotobijschrift: Brian wordt in de klas door de burgemeester verrast met het nieuws