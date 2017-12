Lions erwtensoepactie voor de wensboom

De Ronde Venen – Ook zaterdag 20 januari 2018 komt de Lions club Abcoude-Baambrugge weer huis-aan-huis voor de verkoop van heerlijke erwtensoep met worst. Met deze traditionele actie worden al jaren organisaties gesteund die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. In eerdere jaren is onder andere meegewerkt aan het jaarlijkse uitje van de Ouderen Belangen Vereniging en werd bijgedragen aan de Voedselbank, Scouting Abcoude, wensstichting Oppepper4all, de plaatselijke IJsclubs, het Dorpshuis in Baambrugge en de Abcouder Harmonie.

Deze keer staat de opbrengst van de soepactie in het teken van stille noden en langgekoesterde wensen voor dorpsgenoten in Abcoude en Baambrugge. Wensen kunnen kenbaar gemaakt worden op de Lions wensboom die in de supermarkt PLUS Koot in Abcoude staat, vanaf 30 december 2017 tot en met 20 januari 2018. De HUBO en de Readshop hebben er ook aan meegeholpen. Het kan gaan om een wens die wat geld kost, of ‘in natura’ waar de Lions hun tijd en energie in stoppen. Ook is er een virtuele wensboom op de website van de Lions waar wensen gedeponeerd kunnen worden.

Wensboom

Wat gebeurt er met een wens in de wensboom? In januari 2018 wordt er elke week één gekozen die de Lions wil proberen te vervullen. Wensen worden uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en na selectie wordt het vervolg met de aanvrager besproken. Desgewenst kan de indiener anoniem blijven. Waarop worden wensen beoordeeld? Maatschappelijk en sociaal aansprekend, haalbaar en uitvoerbaar, niet passend bij de reguliere instanties, urgent, en een duidelijk resultaat van de inspanning of bijdrage. Niet- of beperkte financiële verzoeken hebben de voorkeur, en ook eventuele bereidheid mee te helpen of bij te dragen vergroot het aantal wensen dat gehonoreerd kan worden.

Erwtenspoep

De heerlijke erwtensoep is op 20 januari weer diepgevroren en kan na aankoop ook de vriezer in om er later van te genieten. De prijs voor een liter soep bedraagt 5 euro. Alle praktische informatie over bezorgtijden, vaste afhaalpunten en de mogelijkheid om online soep te bestellen staat op de website: www.lions-abcoude-baambrugge.nl. Informatie is ook te vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/LionsAbcoudeBaambrugge. De Lions club Abcoude-Baambrugge bestaat uit zo’n 25 mensen met verschillende beroepen en interesses. Twee maal per maand komen ze bij elkaar. Naast vriendschap en belangstelling voor elkaar, willen zij zich dienstbaar maken aan de samenleving en hun leefomgeving.