Lions Club steunt Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – De afgelopen maanden zijn er veel hartverwarmende initiatieven geweest van zowel particulieren, bedrijven en instanties om de Voedselbank Aalsmeer te ondersteunen. Omdat de Voedselbank permanent behoefte heeft aan voedseldonaties is binnen de Lions Club Aalsmeer het initiatief genomen om hieraan haar steentje bij te dragen en daarmee ook de vrijwilligers van de Voedselbank een hart onder de riem te steken.

Opbrengst Wijnverkoopactie 2.500 euro

In de afgelopen kerstperiode zijn de leden van de Lions Club Aalsmeer aan de slag gegaan om aan familie, vrienden en bekenden wijn te verkopen. In samenwerking met De Wijnschuur in Nes a/d Amstel werden twee kwaliteitswijnen geselecteerd. Met z’n allen hebben de leden een groot aantal van die dozen wijn aan de man/vrouw gebracht met als resultaat een geweldige netto opbrengst van 2.500 euro. Dit bedrag gaat deels in brood en deels in ‘cash’ naar de Voedselbank ter dekking van onkosten en exploitatie.

Samenwerking met Bakkerij Vooges

Gedurende tenminste een half jaar zullen de bij de Voedselbank aangesloten gezinnen wekelijks een heerlijke zak met Vooges krentenbollen in hun pakket vinden en met Pasen natuurlijk ook nog een smakelijk Paasbrood! Afgelopen vrijdag werd deze Lions donatie symbolisch aan de Voedselbank overhandigd.

Voedselbank Aalsmeer ondersteunt momenteel zo’n 30 huishoudens, dat zijn ongeveer 80 personen, met een wekelijks voedselpakket. De Voedselbank koopt in principe geen voedsel, maar verdeelt wat er over blijft en wil op die manier voedselverspilling tegengaan.

Bij de foto:

Ger Loogman (r) van de Lions Club Aalsmeer overhandigt de donatie symbolisch aan Koos Koelewijn (l) van de Voedselbank Aalsmeer onder toeziend oog van Jasper Engel van Bakkerij Vooges.