Laat jij een positieve boodschap achter op de wensmuur?

Mijdrecht – Voor veel mensen is de kwaliteit van leven veranderd doordat sociale contacten, werk of andere vormen van vrijetijdsbesteding door corona zijn weggevallen. De dagen zijn voor sommige mensen letterlijk en figuurlijk langer en donkerder geworden. En dat valt niet altijd mee. Tympaan-de Baat wil deze mensen graag een hart onder de riem steken en ze laten weten dat er aan hen gedacht wordt. Weten dat er aan je gedacht wordt en dat je er niet alleen voor staat geeft kracht om vol te houden en moed om door te gaan. Het biedt hoop en vertrouwen. Wil jij anderen laten weten dat je aan ze denkt? Laat dan een positieve boodschap achter op de wensmuur! Het is een kleine moeite maar een groot gebaar. Zo kunnen we het met elkaar doen en er voor elkaar zijn. Je vindt de wensmuur vanaf vrijdag 11 december in de doorgang van winkelcentrum de Lindeboom (Mijdrecht). De wensmuur is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van de Rondeveense Uitdaging, Zaat’s idee, HCM en Tympaan-De Baat.