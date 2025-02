Lies Sikkenga winnaar Fotowedstrijd Uithoorn 205 jaar

Uithoorn – Lies Sikkenga is uitgeroepen tot winnaar van de Fotowedstrijd Uithoorn 205 jaar. De jury koos haar foto uit 30 inzendingen. Thema dit jaar was ‘Omzien’. Lies fotografeerde een koffiekopje, vastgehouden door twee (oudere) handen. Ze maakte de foto tijdens een koffieochtend in Buurtkamer Meerwijk. “Naar elkaar omzien in én buiten de Buurtkamer is voor ons het allerbelangrijkst. Als iemand bijvoorbeeld ziek is en niet op de koffieochtend is, dan gaan we naar diegene toe,” aldus Lies.

De jury, bestaande uit burgemeester Pieter Heiliegers, raadslid Daan Noordanus en huisfotograaf Patrick Hesse, was het er unaniem over eens dat dit de winnende foto moest zijn. “Het licht is prachtig. We werden direct gegrepen. En het verhaal achter de foto is net zo mooi”, aldus de jury. Naast de absolute winnaar koos de jury nog vier andere winnende foto’s die in het oog sprongen, van fotografen Rop Witteveen, Madelon van der Bijl, Karin Jansma en Mieke van der Veen.

Jouw idee, onze actie

De fotowedstrijd wordt elk jaar gehouden in het kader van de verjaardag van de gemeente Uithoorn. Nieuw dit jaar is dat de vijf winnende foto’s straks prominent te zien zijn op verschillende elektrakastjes in de gemeente. Het idee om elektrakastje te beschilderen of te beplakken met kunst is afkomstig van een inwoner. Die gaf gehoor aan de oproep ‘Jouw idee, onze actie’ van het CPUK, Cultuurplatform Uithoorn en De Kwakel.

Burgemeester Heiliegers: “Fantastisch om op deze manier stil te staan bij de verjaardag en onze inwoners te betrekken hierin. Ontzettend leuk ook om de winnende deelnemers van de wedstrijd te ontvangen op het gemeentehuis en met elkaar over de foto’s te praten. Uiteraard onder het genot van koffie, thee en taart. Want dat hoort bij een verjaardag.”

Op de foto: Overall-winnaar Lies Sikkenga (met foto) met burgemeester/jurylid Pieter Heiliegers en de andere winnaars: Rop Witteveen, Madelon van der Bijl, Karin Jansma en Mieke van der Veen. Foto is aangeleverd.