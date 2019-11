Lezing over Opgravingen in Mijdrecht

In januari 2018 is in de oude dorpskern van Mijdrecht een archeologische opgraving uitgevoerd door de VUhbs, sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierbij zijn belangrijke vondsten gedaan die dateren vanaf het begin van de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Het betreft de periode van ca. 1300 tot 1900. Opgegraven zijn de resten van woonhuizen, waterputten, beerputten, sloten en greppels. Ook zijn de resten van de oude molen aangetroffen, die hier tot in het midden van de vorige eeuw stond. Er zijn vondsten gedaan van aardewerk, natuursteen, dierlijk bot en metaal. Bovendien is een opmerkelijke vondst gedaan van zilveren munten. Over deze vondsten zal de opgravingsleider Jan van Renswoude uitgebreid vertellen direct na de algemene vergadering van de historische vereniging De Proosdijlanden.

Een en ander vindt plaats op donderdag 21 november a.s. in de Oudheidkamer, Croonstadtlaan 4a, 3648 AL te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur.