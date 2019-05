Lezing over Noord-Korea in bibliotheek

Amstelveen – Noord-Korea is een land waar maar weinig mensen geweest zijn, maar een reis naar dit bijzondere land is niet onmogelijk. Marc Roth organiseert reizen naar Noord-Korea en is er zelf meerdere malen geweest. Hij komt op 19 juni naar de Bieb en vertelt hoe het er in Noord Korea aan toe gaat.

Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt voortdurend de vraag op: wat is waar en wat is de werkelijkheid? En is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? En wordt ons beeld van Noord-Korea niet gekleurd door onze ‘Westerse bril’?

“De plekken, plaatsen en dingen die je te zien krijgt maken het land trots, maar dat wil niet zeggen dat je in een oneindig durend toneelstuk terecht komt. Je mag weliswaar niet alleen de straat op en wordt altijd begeleidt door twee gidsen en een chauffeur, maar zeker als je alleen of met een kleine groep bent zijn er soms echt wel mogelijkheden om ‘buiten de gebaande paden’ te gaan”, zegt Marc Roth.

Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en uithangbord van het land transformeert zich de laatste jaren tot een ‘socialistische sprookjesstad’ in een bijna surrealistisch decor. Verbeelde werkelijkheid die een ideale samenleving wil tonen. Dit zie je ook op het gebied van kunst, waar socialistisch realisme de enige toegestane stroming is. Kunst moet namelijk duidelijk zijn voor iedereen en kunstenaars zijn altijd schatplichtig aan het regime

De lezing wordt verrijkt met afbeeldingen, (korte) clips en ander beeldmateriaal dat nog maar weinig mensen gezien hebben. Krijg eindelijk een zo objectief mogelijk beeld van het door de hele wereld bekritiseerde land. Als voorbereiding op deze lezing toont de bieb op 15 juni de Britse documentaires Crossing the Line en A state of mind. Op 19 juni is de documentaire Noord-Korea – de verbeelde werkelijkheid te zien. Meer info is te vinden op www.debibliotheekamstelland.nl



Marc Roth met ‘De verbeelde werkelijkheid’ in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein op woensdag 19 juni van 20.15 tot 22.00 uur. Prijs €7,50 voor leden en €15,- voor niet leden.