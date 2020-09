Aalsmeerderbrug – Zaterdag 26 september verzorgt Peter de Raaf een lezing over ‘Het Duitse bombardement op Rotterdam’ in het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum. Het Duitse bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 is één van de meest bekende en tragische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het bombardement en de daaropvolgende brand verwoestten het complete stadscentrum. Daarbij kwamen ruim 850 mensen om het leven en raakten duizenden gewond en werden 79.600 mensen dakloos. Dit alles gebeurde in ruim 10 minuten tijd.

In deze lezing wordt ingegaan op de achtergronden die geleid hebben tot dit bombardement en de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse strijdkrachten. De lezing bevat uniek foto- en filmmateriaal en geeft een indrukwekkend beeld van wat zich op 14 mei 1940 in Rotterdam heeft afgespeeld. Peter de Raaf geeft deze lezing twee keer, de eerste om 11.00 uur en de tweede om 13.00 uur.

De lezing is uitstekend te combineren met een bezoek aan het museum. Toegang tot de lezing is gratis voor bezoekers aan het museum. Bezoekers van het museum, de Fortboerderij en de activiteiten moeten zich opgeven via de website op www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/.

Het museum is op zaterdag en tweede zondag van de maand geopend van 11.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout).

Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website, instagram of facebook.