Lezing over expeditie naar Nieuw Guinea

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 29 juni verzorgt Bas Kreuger om 13.00 uur en lezing in het Crash Museum over de expeditie die in januari 2019 is gehouden naar Nieuw Guinea, op zoek naar een aldaar verloren gegane B-25H Mitchell van het 418e Night Fighter Squadron.

Tijdens de lezing zal Kreuger ingaan op de achtergronden van de campagne die van midden 1942 tot het einde van de oorlog in augustus 1945 op en boven het immense eiland Nieuw Guinea is uitgevochten tussen de geallieerden en de Japanse strijdkrachten. Een vrijwel onbekende campagne waarin de tegenstanders niet alleen met elkaar vochten, maar ook strijd leverden met de natuur, het landschap, de oceaan en de inheemse volken. Van de 350.000 Japanse militairen die in Nieuw Guinea zijn ingezet, zijn uiteindelijk slechts iets meer dan 120.000 man weer thuisgekomen.

De luchtstrijd boven het eindeloze oerwoud had een compleet ander karakter dan de luchtstrijd boven West Europa, door het totaal ontbreken van strategische doelen bijvoorbeeld, maar ook door de operationele en tactische inzet van het luchtwapen aan geallieerde kant en de innovatieve strijdwijze van generaal Kenney, commandant van de 5th US Air Force die ook door de Australiërs en Nederlanders werd overgenomen.

Naast dit grote verhaal, gaat Kreuger dieper in op de crashlanding van een B-25H van het 481e NFS en de redding van de bemanning, 300 kilometer achter Japanse linies in een Hollywood style reddingsmissie onder leiding van een Nederlandse officier.

Bas Kreuger (Delft 1962) werkte van 1991 tot 2003 in het Militaire Luchtvaart Museum en later Aviod(r)ome en is daarna vooral actief in de wereld van forten en vestingen.

Het museum is geopend op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en de 2e zondag van de maand ook van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website www.crash40-45.nl, op instagram of op facebook.