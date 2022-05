Lezing, livemuziek, cabaret en jazz in Aalsmeer

Aalsmeer – Komend weekend presenteert Aalsmeer een gevarieerd cultureel programma. Zowel liefhebbers van rock- en jazmuziek als fervente boekenlezers kunnen uit in ‘eigen’ dorp. Op vrijdag 27 mei presenteert schrijver Pieter Waterdrinker zijn nieuwe boek ‘Biecht aan mijn vrouw’ in de bibliotheek in Marktstraat. De lezing begint om 20.00 uur en vast ook dat de oorlog in Oekraïne aan bod komt, want in Rusland is Pieter vele jaren correspondent geweest en door deze oorlog is hij teruggekeerd naar zijn geboorteland.

Rock en blues van Musher

Vrijdagavond muziek uit het buitenland in cultureel café Bacchus. De Finse band Musher komt optreden samen met de Aalsmeerse singer en songwriter René Köhler. Het wordt volgens de heren een feestelijke en bijzondere avond vol countrybluesrock en aanstekelijke deuntjes. Het concert in Bacchus in de Gerberastraat begint om 21.00 uur. De entree is slechts 5 euro.

Cabaretpoel

En zaterdag 28 mei opnieuw naar cultureel café Bacchus gaan is een aanrader. Deze avond kan genoten worden van ‘de cabaretpoel’. In de cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstormende cabarettalenten elk een voorstelling van ongeveer 25 minuten. U ziet finalisten en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. Het wordt een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van één, met voor elk wat wils! De voorstelling begint om 20.30 uur (zaal open vanaf 20.00 uur). Kaarten à 15 euro zijn te bestellen via de ticketshop op de website wan KCA.

Jazz op de haven

Het weekend met muziek afsluiten kan op zondag 29 mei bij Nieuwe Meer aan de Stommeerweg. KCA trakteert op jazzmuziek op de haven met een optreden van het Trio Jos van Beest met als gastmuzikant pianist Vincent Koning. Het optreden begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur en de entree is: Uw gewaarde gift.

Ontwerp affiche: Matthias Tuns