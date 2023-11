Lezing bij Crash: Fokker fabriek in oorlogstijd

Aalsmeerderbrug – Na de ELTA (Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam) in 1919, vestigde Anthony Fokker zich in de vrijgekomen gebouwen aan de Papaverweg in Amsterdam. Het was het begin van een lang en roemrijk avontuur. Fokker werd een van de grootse vliegtuigbouwers ter wereld en deed baanbrekend werk in de civiele luchtvaart. Anthony Fokker overleed in 1939 na een kortstondige ziekte.

Direct na de capitulatie in mei 1940 moest de Fokker fabriek voor de bezetter werken. Gedurende de oorlogsjaren werd er volop geproduceerd. In 1943 besloten de geallieerden de fabriek te bombarderen. Helaas kwamen de meeste bommen terecht op de burgerbevolking in plaats van op de Fokker fabriek. Veel Amsterdammers lieten daarbij het leven of raakten gewond.

Op zaterdag 18 november geeft Peter de Raaf een lezing over Fokker in de oorlogsjaren en het bombardement op de fabriek in het Crash Museum. Wat gebeurde er? Hoe zag het eruit? Wat is er nog van terug te vinden? De lezing begint om 13.00 uur. Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (bij Rijsenhout) en is iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash op www.crash40-45.nl.